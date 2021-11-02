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ذكر تقرير إخباري اليوم الثلاثاء أن لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم قررت إيقاف الحكم محمد الهويش الذي أدار مباراة الأهلي والهلال قبل أيام في المرحلة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين (دوري المحترفين السعودي).
وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء أن مصادر خاصة كشفت لها أن اللجنة قررت إيقاف الهويش لجولة واحدة من الدوري وهي الجولة الحادية عشر، وذلك إثر عودته إلى نظام حكم الفيديو المساعد (فار) في إحدى حالات المباراة، ثم تراجعه عن قراره الذي اتخذه قبل العودة إلى نظام فار.
وجاء هذا الإجراء استنادًا إلى التوجه الجديد من قبل لجنة الحكام، بمعاقبة الحكم الذي يتخذ قرارًا ثم يتراجع عنه بعد العودة إلى فار نتيجة اكتشاف خطأ من جانبه، بغية دفع الحكام إلى عدم الاعتماد بشكل كامل على التقنية.
وأشارت الصحيفة إلى أن عددًا كبيرًا من الحكام أوقفوا، بسبب الأخطاء، لجولة واحدة بعد إدارتهم مباريات في جولات سابقة بالدوري، ما عدا خالد الطريس وأحمد الرميخاني، حيث جرى إيقاف الحكمين لجولتين، حيث عاد الطريس إلى نظام فار في مباراة الشباب والاتفاق ومع ذلك اتخذ قرارًا خاطئًا، وهذا ما فعله أيضًا الرميخاني في مباراة الهلال والحزم.
كانت هذه تفاصيل خبر شكوى أهلي جدة تجدي نفعًا…الاتحاد السعودي يُجمد مسيرة الحكم محمد الهويش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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