استبعاد ليونيل ميسي من مباراة باريس ولايبزيج في دوري الابطال

استبعد ماوريتسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من قائمة الفريق للمباراة المقررة أمام مضيفه لايبزيج الألماني غدًا الأربعاء في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا.

وكشف نادي سان جيرمان عبر موقعه على الإنترنت اليوم الثلاثاء عن قائمة من 21 لاعبًا لمباراة الغد، وكان ميسي ضمن الغائبين عنها.

وأوضح النادي أن ميسي يعاني من مشكلة في أوتار الفخذ الأيسر وألم في الركبة.

كذلك واصل سيرخيو راموس تدريباته المنفردة وسينضم إلى التدريبات الجماعية خلال الأيام القليلة المقبلة.

أما ماركو فيراتي، فيخضع للتدريبات في صالة الألعاب الرياضية (جيم) وحوض السباحة، ويخضع للعلاج من إصابة عضلية، بينما بدأ لياندرو باريديس تدريبات الركض من جديد إثر غيابه لأيام بسبب الإصابة.

وكان ميسي قد جرى تبديله خلال المباراة التي انتهت بفوز سان جيرمان على ليل 2 / 1 يوم الجمعة الماضي في الدوري الفرنسي، بسبب معاناته من ألام عضلية.

وشكل تأكد غياب ميسي عن مباراة الغد صدمة لسان جيرمان وجماهيره، خاصة أنه سجل ثنائية في مباراة الذهاب التي انتهت بفوز سان جيرمان على لايبزج 3 / 2 قبل أسبوعين.

وكان النجم الفرنسي كيليان مبابي قد سجل الهدف الأول لسان جيرمان في تلك المباراة وينتظر مشاركته في مباراة الغد حيث عاد إلى التدريبات بعد التعافي من وعكة صحية حرمته من المشاركة في مباراة ليل.

ويتصدر سان جيرمان المجموعة الأولى في دوري الأبطال برصيد سبع نقاط وبفارق نقطة واحدة مام مانشستر سيتي الإنجليزي الذي يلتقي غدًا كلوب بروج البلجيكي صاحب المركز الثالث برصيد أربع نقاط، بينما يتذيل لايبزج المجموعة بدون رصيد من النقاط.