الدوري القطري | مدرب الغرافة يأمل في التعويض أمام الريان

أندريا ستراماتشوني مدرب نادي الغرافة القطري - صور Afp

أكد الإيطالي أندريا ستراماتشوني، المدير الفني للغرافة، أن فريقه سيدخل مواجهة الريان في المرحلة التاسعة من دوري نجوم قطر والمقرر لها غدًا الأربعاء، بغرض الفوز لتعويض الخسارة في المرحلة الماضية أمام الوكرة.

وخسر الغرافة صفر / 1 أمام ضيفه الوكرة يوم الأحد الماضي ضمن منافسات المرحلة الثامنة.

وقال ستراماتشوني في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، والتي نشرها الموقع الرسمي لدوري نجوم قطر، إنه كان غاضبا عقب الخسارة من الوكرة، مشيرا إلى أنه لم يتوقع ذلك في ظل الأداء الجيد الذي قدمه الفريق في المباراتين السابقتين أمام السد والخور.

وأضاف المدرب الإيطالي أن الوقت قد حان لتقديم أداء أعلى من جانب الغرافة، وأن مباراة الريان ستكون فرصة لذلك.

وأوضح أن ضيق الوقت ما بين مواجهة الوكرة التي أقيمت يوم الأحد الماضي ومباراة الريان التي تقام غدا الأربعاء يعد بمثابة فرصة للتعويض رغم أنه قد يتسبب في الإرهاق للاعبين.

من جانبه قال المهدي علي لاعب الغرافة، إن المواجهة بن الفريقين ستكون هامة للغاية خاصة وأن كلاهما تعرض للخسارة في المرحلة الماضية ويرغب في التعويض.

وأضاف أن فريقه كان غير موفقا في مباراة الوكرة، مشير ا إلى أن الاستعدادات لمواجهة الريان لم تختلف لكن المباراة ستكون ذات طابع خاص.

ويحتل الغرافة المركز الخامس برصيد 12 نقطة ، بفارق ثلاث نقاط عن الريان صاحب المركز السادس.