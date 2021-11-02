اتحاد إب يتعثر بالتعادل أمام شباب الجيل

المنامة - ياسر ابراهيم - تعادل اتحاد إب مع شباب الجيل بهدف لمثله، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الخليفي بمدينة عتق عاصمة شبوة، لحساب الجولة 9 (قبل الأخيرة)، من منافسات المجموعة الأولى بالدوري اليمني.



ارتفع رصيد الاتحاد إلى 11 نقطة في المركز الخامس، وتضاءلت حظوظه في التأهل لنصف نهائي الدوري.



وفي المقابل حصد شباب الجيل النقطة الرابعة، يتذيل بها الترتيب، وسيخوض بذلك مباراة فاصلة من أجل حسم بقائه في المسابقة.



تميز الشوط الأول من المباراة بمد هجومي لفريق الاتحاد على مرمى الجيل، لكنه لم يحقق الهدف، في ظل الحذر الدفاعي الكبير للأخير، الذي اعتمد على المرتدات.



ونجح شباب الجيل في خطف هدف السبق في الدقيقة 28 بواسطة حسن عبد الله محمد.



وعلى الوتيرة نفسها بدأ الاتحاد الشوط الثاني، وأخفق في تعديل النتيجة من ركلة جزاء نفذها علاء محمد في الدقيقة 59، وتصدى لها حارس مرمى الجيل.



ونجح الاتحاد في التدارك بحلول الدقيقة 63 حين سجل عارف المرغمي هدف التعادل.



ولم تسفر الدقائق التالية من المباراة عن أي جديد، في ظل تحفظ الفريقين، واتجاه الطرفين للعب السلبي دون تهديدات حقيقية على المرميين.



(موقع كورة)