رونالدو يواصل هيمنته على الجوائز الفردية منذ عودته إلى نادي مانشستر يونايتد

محمد الفلاح - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو هيمنته على الجوائز الفردية منذ عودته إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الصيف الماضي.



وأعلن النادي الإنجليزي مساء الثلاثاء تتويج صاحب كريستيانو رونالدو الـ36 عاما بجائزة أفضل لاعب في الفريق عن شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وذلك بعدما حصد الجائزة ذاتها عن شهر سبتمبر/ أيلول الماضي أيضا.

وتفوق رونالدو على كل زملائه في التصويت بعد منافسة شرسة مع الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، الذي قدم مستويات رائعة في المباريات الأخيرة، رغم تراجع النتائج.

وجاء تتويج "الدون" بالجائزة رغم تسجيله هدفين فقط خلال مشاركته في 5 مباريات على مدار شهر أكتوبر، حيث عجز عن هز الشباك في 3 مواجهات أخرى.

واصطاد كريستيانو رونالدو شباك أتالانتا الإيطالي بهدف قاتل، ليقود يونايتد لفوز ثمين بنتيجة 3-2 في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا.

وبعدما عجز عن هز شباك إيفرتون، وليستر سيتي، وليفربول، عاد الأسطورة البرتغالي لتسجيل هدف وصناعة آخر، ليقود فريقه للفوز خارج الديار على توتنهام هوتسبير بنتيجة 3-0.

وتأتي هذه الجائزة قبل ساعات من مواجهة مانشستر يونايتد المرتقبة خارج أرضه ضد أتالانتا، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.