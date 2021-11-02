الدوري السعودي ..تعرف على موعد مباراة الأهلي والباطن والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يستضيف فريق الأهلي نظيره الباطن على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ضمن لقاءات الجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين.



ويسعى الأهلي لاستعادة انتصاراته مجددا بعد تعادله في الجولة الماضية بهدف لكل فريق مع حامل اللقب الهلال، وهو نفس ما يسعى إليه الباطن، بعد الخسارة من الرائد 0-1 في الجولة الماضية.

تقام مباراة الأهلي والباطن في الجولة 11 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين مساء الأربعاء الموافق 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة إلا الربع بتوقيت أبوظبي، السابعة إلا الربع بتوقيت القاهرة.

تبث منافسات الدوري السعودي للمحترفين عبر شبكة قنوات "SSC"، ومنصة شاهد الإلكترونية على الهواء مباشرة.

وينتظر أن تنقل مباراة الأهلي والباطن على الهواء مباشرة عبر قناة "SSC 1".

جدول ترتيب الدوري السعودي موسم 2021-2022

ضمك - 21 نقطة

الاتحاد - 20 نقطة

الشباب - 18 نقطة

الهلال - 16 نقطة

الفيحاء - 14 نقطة

الرائد - 14 نقطة

النصر - 13 نقطة

الفتح - 12 نقطة

الأهلي - 12 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي موسم 2021-2022

أودين إيجالو - الشباب - 9 أهداف

ليندر تاوامبا - التعاون - 8 أهداف

إيمليو زيلايا - ضمك - 7 أهداف

رامون لوبيز - الفيحاء 6 أهداف