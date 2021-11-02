شكرا لقرائتكم خبر عن ألعاب القوى يطلب 400 ألف من وزارة الرياضة دعم للبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب اتحاد ألعاب القوى برئاسة سيف شاهين من وزارة الشباب و الرياضة دعم مالى يتراوح من 300 إلى 400 ألف جنيها ، لدعم مشاركة منتخب تحت 18 سنة فى البطولة العربية بتونس والتى تقام نهاية نوفمبر الجارى .

و قرر مسئولى الاتحاد المشاركة فى البطولة حال وصول الدعم من الوزارة ، و حالة عدم تلقى الدعم سستاح الفرصة لمن يرغب المشاركة على نفقته الخاصة ، فى ظل الازمة المالية بالاتحاد فى الوقت الراهن .

ويقيم الاتحاد تصفيات يوم 7 نوفمبر ، بالمركز الأولمبى بالمعادى لتدريب الفرق القومية، لاختيار قوام المنتخب حالة المشاركة ، بينما تقام البطولة يوم 25 من نفس الشهر.

و كان اتحاد العاب القوى قد قرر تجميد اى نشاط محلى لما بعد انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد و المقرر لها يوم 5 نوفمبر الجارى ، على أن يقوم المجلس الجديد بوضع نظام المسابقات فى الموسم الجديد .