شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الزهور فى الجولة الـ 14 بدورى مرتبط اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الزهور بنتيجة 40/22 ضمن مواجهات قوية الجولة الـ 14 بدورى مرتبط كرة اليد مواليد 2002 للموسم المحلى 2021/2022 .

وتشهد هذه الجولة لقاءات قوية بين كلا من، البنك الأهلى مع ستاد المنصورة و أكتوبر مع الحوار و هليوبوليس مع سموحة و الشمس مع سبورتنج و طلائع الجيش مع المعادى و هليوليدو مع الأهلى و الجزيرة مع الطيران.

وبدأ موسم الرجال فى سبتمبر الماضى بدورى المحترفين، حيث أعلن سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، مُسبقًا عن نظام دورى المحترفين للموسم الجديد 2021 / 2022، مشيرا إلى أنه يقام على 3 مراحل.

وقال عبد المنعم لـ"الخليج 365"، إن المرحلة الأولى من دورى المحترفين تشهد تواجد 18 فريقا للعب دورة من مجموعة واحدة ومعهم مرتبط 2002، 2004 ليتأهل الـ6 الأوائل للعب على المنافسة، والـ12 يتم تقسيمها على مجموعتين فردى وزوجى لتحديد الـ4 الهابطين.

وأشار عبد المنعم إلى أن الـ6 الأوائل يتأهل منهم 4 للعب دورى دورتين مجمعتين لتحديد البطل، مؤكدا مقابلة القطبين الأهلى والزمالك 5 مرات على مدار المراحل الثلاث فى الموسم الجديد، فضلا عن مواجهة فى كأس مصر محتملة.