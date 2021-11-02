شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،اتحاد الكرة يصرف 3 ملايين جنيه مستحقات شهر أكتوبر للحكام ،اتحاد الكرة: محمد عادل المرشح الأول لإدارة القمة..ونور الدين ثانيا .

اتحاد الكرة: محمد عادل المرشح الأول لإدارة القمة..ونور الدين ثانيا

كشف مسئولو اتحاد الكرة، أن الحكم الدولى محمد عادل هو المرشح الأول لإدارة مباراة القمة بين الزمالك والأهلى المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الثالث بالدورى. استاد القاهرة يستضيف مباراة الجزائر ضد جيبوتى فى تصفيات كأس العالم تلقى مسئولو استاد القاهرة خطابا رسميا من اتحاد الكرة، لاستضافة مباراة منتخب الجزائر ضد جيبوتى ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2022، والمقرر إقامتها يوم 11 نوفمبر المقبل فى تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة. رئيس لجنة الرياضة بالنواب: إجمالى مخالفات اتحاد الكرة يصل إلى 200 مليون جنيه كشف محمود حسين، رئيس لحنة الرياضة بمجلس النواب، عن تفاصيل طلبات الإحاطة الـ27 التى تقدم بها نواب البرلمان بخصوص وجود فساد مالى باتحاد الكرة المصرى، وقال محمود حسين فى تصريحات عبر برنامج "مع شوبير" على إذاعة أون سبورت إف إم: إجمالى المخالفات من إهدار المال العام وشبهة السفاد المالى، يصل إلى 200 مليون جنيه فى فترات متعددة وليس فى فترة اللجنة الثلاثية فقط، وفى حالة عدم تقديم الاتحاد ما ينفى هذه الاتهامات ستحول القضية إلى النيابة العامة.

اتحاد الكرة يصرف 3 ملايين جنيه مستحقات شهر أكتوبر للحكام

صرف اتحاد الكرة اليوم الثلاثاء 3 ملايين جنيه لجميع الحكام، عبارة عن مستحقات قضاة الملاعب عن شهر أكتوبر الماضى عن مباريات الأقسام الأول والثاني والثالث والرابع لمسابقة الدوري العام بالإضافة إلى مسابقات الجمهورية للشباب والناشئين للقسمين الأول والثاني ومسابقة كرة الصالات.

الكومي يعلن تأسيس شركة كرة للإسماعيلي ويكلف أبو جريشة بمهام طلعت يوسف

أعلن يحيى الكومي، رئيس النادي الاسماعيلي، عن نيته في تأسيس شركة كرة قدم للنادي، وقال الكومي في تصريحات لبرنامج "الفيلسوف" على إذاعة أون سبورت إف إم: سأؤسس شركة كرة للنادي الاسماعيلي وسأنجح في هذه الخطوة، وسيكون20 % من الأسهم لوزارة الشباب و31 % للنادي وسنطرح باقي الأسهم في البورصة.

رابطة الأندية تطرح استفتاء لجائزة أفضل لاعب فى الأسبوع الثانى بالدورى

طرحت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، استفتاء للجماهير عبر الصفحة الرسمية للرابطة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لاختيار لاعب الجولة الثانية بالدورى المصرى الذى انطلق 25 أكتوبر الجارى.