شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس سيراميكا يعد بدلاء عامر عامر بالتدوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعد مصطفى عفيفى مدرب حراس مرمى فريق سيراميكا كلا من محمود كوكو القادم الجديد من مصر المقاصة، ومحمود شكري حارس الفريق بمنحهما فرصة المشاركة في المباريات القادمة وتنفيذ مبدأ المداورة لجميع الحراس بعد الدفع بعامر عامر في أول مباراتين أمام الجونة والإسماعيلي.

وقال عفيفي لحارسيه، أن الموسم طويل للغاية وسيحصل كل الحراس على فرصهم في المشاركة، مطاليا كوكو وشكري بأخذ وضع الاستعداد دائما ليكونا جاهزين للتمسك بالفرصة واثبات قدراتهم للجهاز الفني.

وعقد عفيفي جلسة مع الحارسان وعدهم فيها بالمشاركة وعدم الاعتماد على عامر عامر في جميع مباريات الدورى وكاس مصر، مؤكدا أن الجهاز الفني يسعى لتجهيز بدائل في كل المراكز تهميدا لأي غيابات محتملة، ومشددا على عدم وجود اي نية لاستبعادهما باستمرار.

وتحدث هيثم شعبان، المدير الفني لسيراميكا كليوباترا، عن فوز فريقه على الإسماعيلي، بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما الأحد، على استاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، قائلا: "حصلنا على 3 نقاط مهمة في بداية مشوارنا في الدوري، والمباراة كانت صعبة جدا، وحضرنا لها بشكل مميز".

وأضاف شعبان: "أنا راضٍ عن أداء الفريق في المباراة الأولى أمام الجونة، لذلك حرصت على تثبيت التشكيل أمام الإسماعيلي، وقررت الاستمرار بنفس الطريقة خلال مواجهة الدراويش".

وتابع: "كان من المفترض أن يؤدي اللاعبون بشكل أفضل، وما فعلناه في مباراة الجونة لم يحدث اليوم، لكن نحمد الله على نقاط المباراة، نعم لدينا أخطاء وكانت نتيجتها وصول الإسماعيلي لمرمانا في أكثر من مرة، ولكن مجمل المباراة كان في صالحنا".