شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يوافق على استضافة بطولة دورى أبطال أفريقيا للسيدات على ملعبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب نادى بيراميدز على باستضافة ملعبه لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات والتي تستضيفها مصر خلال شهر نوفمبر الجاري، وبتنظيم اتحاد الكرة المصري مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، وذلك في إطار الدور الذي يلعبه نادي بيراميدز في دعم الكرة المصرية والمساندة الكاملة للبطولات القارية والدولية التي تقام على أرض الوطن.

وكان بيراميدز قرر إغلاق ملعبه خلال فترة التوقف الدولي عقب مباراة الاتحاد السكندري المحدد لها الخميس في الجولة الثالثة للدوري للانتهاء من عمليات الصيانة، ولكنه وافق على تأجيل الإغلاق لما بعد بطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات، بعد الاتصالات التي جرت من جانب اتحاد الكرة مع المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لبيراميدز، وموافقة النادي على طلب استضافة الملعب لمباريات البطولة في إطار الدور المساند للكرة المصرية وفرقها ومنتخباتها المختلفة.

وتنطلق البطولة يوم الجمعة المقبل على ملعب الدفاع الجوي، بحضور كبار شخصيات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، وبمشاركة مصرية من جانب نادي وادي دجلة ممثل مصر في البطولة.

من ناحية أخرى، حرص إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، منذ أن تولى مهمة القيادة على عقد عدة جلسات نفسية مع رمضان صبحى، جناح وصانع ألعاب الفريق السماوى، من أجل مساعدته على تخطى كافة الأزمات التى تعرض لها مؤخرًا وتحديدًا منذ رحيله عن الأهلى والانتقال لبيراميدز.

ونجح جلال فى التعامل نفسيا مع رمضان صبحى، حيث منح اللاعب دفعة معنوية قوية قبل بداية الموسم الحالى، مما ساعد رمضان صبحى فى الظهور بمستواه المعهود فى المواجهات الماضية مع فريقه ومع المنتخب أيضًا.

ويسعى المدير الفنى لبيراميدز لمساعدة رمضان صبحى لتقديم أفضل ما لديه فى الملعب، خاصة أن جلال مؤمن بإمكانيات اللاعب وقدرته على تحويل مسار أى مباراة، وأنه من أحد الأعمدة الأساسية للفريق.