شكرا لقرائتكم خبر عن الفرحة تعود للمدرجات لأول مرة منذ 2019.. أخر لقاء قمة بحضور جماهيرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر الجماهير المصرية بصفة عامة اللقاء المنتظر يوم الجمعة المقبل بين الأهلى والزمالك في القمة 123 بالجولة الثالثة لمسابقة الدورى الممتاز وسط صراع متوقع سواء خارج الخطوط بين الجهازين الفنيين أو داخل الخطوط بين اللاعبين .

ومن المقرر أن تشهد مباراة القمة حضور جماهيرى بـ1000 متفرج لكل نادى طبقا للبروتوكول الذى أقرته رابطة الأندية المحترفة في بداية الموسم برئاسة أحمد دياب

وتعد اخر مباراة كانت بحضور جماهيرى بين الفريقين ترجع إلى 20 سبتمبر عام 2019 في السوبر المحلى عندما أقيمت المباراة بإستاد برج العرب وحقق فيها المارد الأحمر الفوز 3 / 2 احرز الأهداف آنذاك النيجيري أجاى " هدفين " وحسين الشحات ، بينما سجل محمود علاء هدفىّ الزمالك من ركلتىّ جزاء .

وتعد أخر مباراة بحضور جماهيرى خارج القاهرة كانت بتاريخ 20 فبراير عام 2020 بالإمارات بالسوبر المحلى والتي شهدت حضور جماهيرى كبير من الجماهير المصرية وانتهت المباراة وقتها بفوز الفريق الأبيض 4-3 بركلات الترجيح .

ويسعى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للأهلى إلى تحقيق الفوز لكسب ثقة مجلس الإدارة وتغيير فكر الجماهير تجاهه خاصة وأنه يعلم أن هذه المباراة ذو طابع خاص للجماهير ، بينما يحاول الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك مواصلة العروض الجيدة وخطف نقاط المباراة لإعتلاء صدارة الدورى برصيد 9 نقاط من ثلاث مواجهات .