شكرا لقرائتكم خبر عن اللعب السريع والتحرك بدون كرة أبرز ملامح مران الزمالك استعدادًا للقمة وأوباما جاهز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع لاعبو الزمالك لمجموعة من التدريبات الفنية تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، وذلك على هامش مران الأبيض الجماعي مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشهدت الفقرة تركيز كارتيرون على اللعب بشكل سريع ثم التحرك بدون كرة، حيث قام بمنح اللاعبين بعض التعليمات الفنية خلال الفقرة في أكثر من مناسبة.

شارك يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للأبيض مساء اليوم الثلاثاء المقام على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء. هذا وخاض أوباما جميع التدريبات التأهيلية والبدنية في المران، بجانب مشاركته في التقسيمة، وذلك بعد غيابه عن مباراة طلائع الجيش ببطولة الدوري لتعرضه لشد عضلي خلال خوض التدريب الأخير قبل مباراة الجولة الثانية، لذلك فضل الجهاز الفنى عدم المجازفة وابعاده عن المشاركة. ويرغب كارتيرون فى تجهيز يوسف أوباما خلال الأيام الحالية من أجل الدفع به أساسيًا فى مواجهة الأهلى، على أن يعود مصطفى فتحى لمقاعد البدلاء ويصبح "ورقة رابحة" يقوم المدرب باستغلالها على حسب سير اللقاء.

وعقد باتريس كارتيرون جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية، تحدث خلالها سريعا عن أبرز المهام والأفكار الفنية والتكتيكية المراد تنفيذها خلال المران اليوم.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يذكر أن الزمالك حقق الفوز على إنبي وطلائع الجيش بهدفين دون رد في الجولتين الماضيتين من الدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يذكر أن الزمالك حقق الفوز على إنبي وطلائع الجيش بهدفين دون رد في الجولتين الماضيتين من الدوري.