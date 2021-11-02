شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يجهز أوناجم للقمة .. وأوباما يعود للتشكيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك علي عودة يوسف أوباما لاعب وسط الزمالك للتشكيل الأساسي اما الأهلي في المباراة المقرر لها الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري.

وكان أوباما قد غاب عن مباراة طلائع الجيش في الأسبوع الثاني من الدوري بسبب اجهاد في العضلة الخلفية، ومن المقرر ان يعود أوباما للتشكيل الأساسي في مباراة الأهلي علي ان يكون مصطفي فتحي بديلا احتياطيا سيتم الدفع به وفقا لسير المباراة.

كما يجهز كارتيرون المغربي محمد اوناجم ليكون بديل استراتيجي قوي علي دكة الاحتياط في مباراة القمة، حيث سيكون بديل لاشرف بن شرقي في الجناح الايسر يتم الدفع به أيضا وفقا لسيناريو المباراة.

ويدخل كارتيرون المعسكر قبل المباراة بـ 48 ساعة وفقًا لعادته في المباريات الأخيرة لضمان تركيز اللاعبين والدخول في أجواء المباراة مبكرًا، خاصة ان مباراة القمة المقبلة تعتبر اول اختبار حقيقي في الموسم بالنسبة لفريق الزمالك.