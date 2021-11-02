شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تقود مبادرة " لا تتعصب " قبل قمة الزمالك و الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة ، مبادرة "لا تتعصب" قبل قمة الزمالك و الأهلي المقرر لها الثامنة مساء الجمعة المقبل في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري 2021 – 2022.

أكدت رابطة الأندية المحترفة أن مباراة القمة ستشهد تواجد جماهيري ألف مشجع لكل فريق كما هو متفق عليه ، وتم إطلاق مبادرة لا للتعصب لعودة الروح الرياضية بين جماهير الزمالك و الأهلي قبل القمة ، للتهدئة بين الطرفين.

ووجهت الرابطة الشكر لجميع الأندية بعد حالة الإلتزام التى شهدتها مباريات الجولة الأولى و الثانية وعدم الخروج عن النص خلال المباريات.

فى سياق متصل ، خضع لاعبو الزمالك لمجموعة من التدريبات التأهيلية والإطالات في مجمع الصالات بالنادي قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويسعى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق إلى ظهور لاعبي الفريق بأفضل شكل بدني خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يذكر أن الزمالك حقق الفوز على إنبي وطلائع الجيش بهدفين دون رد في الجولتين الماضيتين من الدوري.