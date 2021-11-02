شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. غرفة ملابس لاعبى الأهلى والزمالك فى استاد القاهرة قبل لقاء القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يلتقى فريق الزمالك مع نظيره الأهلى فى إطار مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدورى الممتاز، باستاد القاهرة الدولى، فى القمة 123 بين الفريقين، ومن المقرر ان تقام المباراة الجمعة المقبل الموافق 5 نوفمبر ، فى تمام الثامنة مساء وسط ترقب من جمهور الفريقين لنتيجة اللقاء خاصة وأن مباريات الفريقين تحمل طابع الندية والإثارة.

يستعد استاد القاهرة الدولي ، لإستضافة مباراة القمة ، حيث حرصت كاميرا ”الخليج 365” على رصد استعدادات الاستاد لمباراة القمة ، وتجهيز غرفة الملابس الخاصة بلاعبي الفريقين قبل اللقاء المرتقب .

وأكد اللواء على درويش، مدير استاد القاهرة أن مباراة القمة ستقام فى الاستاد الدولى حتى الآن، ولم يتم نقلها إلى استاد الدفاع الجوى.

وقال على درويش، فى تصريحات خاصة، "مباراة القمة ستقام على استاد القاهرة بحضور 2000 متفرج حتى الآن، ولم يصلنا خطاب رسمى بنقل اللقاء إلى الدفاع الجوى"، مضيفاً أنه حضر الاجتماع الأمنى أمس الاثنين الخاص بالمباراة.

وشدد مدير استاد القاهرة أن الملعب جاهز لاستقبال جميع المباريات كل، سواء فى بطولة الدورى المصرى ودورى أبطال أفريقيا ومباريات المنتخب الوطنى.

وأضاف على درويش "ملعب استاد القاهرة سيخرج فى صورة عالمية، وانتهينا من كل الترتيبات بما فيها تغيير دكة البدلاء ودهان ممرات اللاعبين وتجهيز الأرضية بشكل مميز يليق بمباراة القمة".



