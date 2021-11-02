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معلومة رياضية.. 8 حكام مصريين أداروا مباراة القمة فى أخر 30 عاما

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القاهرة - سامية سيد -  

أدار الحكام المصريون مباريات القمة بين الأهلى والزمالك على فترات متباعدة، نظرا للاجواء التى تصاحب هذه المباريات والحساسية بين جماهير الناديين، وفى الـ30 عاما الأخيرة نال 8 حكام فقط شرف إدارة مباريات القمة.

 

- الحكم السكندرى محمد فتحى موسم 91 / 92.

 

- الحكم جمال الغندور موسم 95 /96.

 

- الحكم قدرى عبد العظيم الدور الثانى موسم 95 / 96.

 

- الحكم ابراهيم نور الدين موسم 2014 / 2015.

 

- الحكم محمد فاروق مباراة السوبر موسم 2014 / 2015.

 

- الحكم محمد الحنفى موسم 2018 / 2019.

 

- الحكم محمود البنا موسم 2020 / 2021 .

 

- الحكم أمين عمر الدور الثانى 2020 / 2021.

 

واقترب الحكم الدولى محمد عادل من إدارة مباراة القمة المقبلة بين الزمال والأهلى يوم 5 نوفمبر الجارى باستاد القاهرة، ومن المقرر أن يعلن اتحاد الكرة أسماء الطاقم يوم الخميس المقبل.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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