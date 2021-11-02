شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. 8 حكام مصريين أداروا مباراة القمة فى أخر 30 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أدار الحكام المصريون مباريات القمة بين الأهلى والزمالك على فترات متباعدة، نظرا للاجواء التى تصاحب هذه المباريات والحساسية بين جماهير الناديين، وفى الـ30 عاما الأخيرة نال 8 حكام فقط شرف إدارة مباريات القمة.

- الحكم السكندرى محمد فتحى موسم 91 / 92.

- الحكم جمال الغندور موسم 95 /96.

- الحكم قدرى عبد العظيم الدور الثانى موسم 95 / 96.

- الحكم ابراهيم نور الدين موسم 2014 / 2015.

- الحكم محمد فاروق مباراة السوبر موسم 2014 / 2015.

- الحكم محمد الحنفى موسم 2018 / 2019.

- الحكم محمود البنا موسم 2020 / 2021 .

- الحكم أمين عمر الدور الثانى 2020 / 2021.

واقترب الحكم الدولى محمد عادل من إدارة مباراة القمة المقبلة بين الزمال والأهلى يوم 5 نوفمبر الجارى باستاد القاهرة، ومن المقرر أن يعلن اتحاد الكرة أسماء الطاقم يوم الخميس المقبل.