شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. 8 حكام مصريين أداروا مباراة القمة فى أخر 30 عاما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أدار الحكام المصريون مباريات القمة بين الأهلى والزمالك على فترات متباعدة، نظرا للاجواء التى تصاحب هذه المباريات والحساسية بين جماهير الناديين، وفى الـ30 عاما الأخيرة نال 8 حكام فقط شرف إدارة مباريات القمة.
- الحكم السكندرى محمد فتحى موسم 91 / 92.
- الحكم جمال الغندور موسم 95 /96.
- الحكم قدرى عبد العظيم الدور الثانى موسم 95 / 96.
- الحكم ابراهيم نور الدين موسم 2014 / 2015.
- الحكم محمد فاروق مباراة السوبر موسم 2014 / 2015.
- الحكم محمد الحنفى موسم 2018 / 2019.
- الحكم محمود البنا موسم 2020 / 2021 .
- الحكم أمين عمر الدور الثانى 2020 / 2021.
واقترب الحكم الدولى محمد عادل من إدارة مباراة القمة المقبلة بين الزمال والأهلى يوم 5 نوفمبر الجارى باستاد القاهرة، ومن المقرر أن يعلن اتحاد الكرة أسماء الطاقم يوم الخميس المقبل.