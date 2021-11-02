شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال النصاب القانونى لعمومية اتحاد السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتمل النصاب القانونى لعقد الجمعية العمومية لاتحاد كرة السلة ، والتى تقام الان بالقاعة الرئيسية بمبنى الاتحادات الرياضية باستاد القاهرة ، بحضور 34 من أصل 43 لهم حق الحضور والتصويت .

وتنعقد العمومية دون مناقشة بند الانتخابات، خاصة أن المجلس فاز بالتزكية ، دون ترشح أى فرد من خارج القائمة ، بينما تشهد مناقشة الميزانية و الحساب اختامى ومكافأة المديرالمالى والتنفيذى بالاتحاد .

ويتكون تشكيل المجلس الجديد من كل من مجدى أبو فريخة رئيسا ، و محمد عبد المطلب نائب رئيس ، و في العضوية كل من عمرو مصيلحى ، و خالد القوصى ، و إيهاب محسن ، و رحاب الغنام ، محمد فتحى ، و حسين البشبيشى ، بالإضافة إلى حمدى المناعى الذى انضم للمجلس وفاز بالتزكية أيضا بعد عدم ترشح علاء زهران عضو المجلس السابق ، الذى انشغل في أعمال خاصة بالخارج .