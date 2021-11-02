شكرا لقرائتكم خبر عن فى نفس يوم مباراة القمة .. إقامة انتخابات فى 4 اتحادات رياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى يوم الجمعة المقبل ، انتخابات 4 اتحادات وهم التنس وكرة الطائرة والسلاح والعاب القوى ، فى مقر الاتحادات الرياضية داخل هيئة استاد القاهرة الدولى لإقامة الجمعية العمومية العادية وغير العادية لعقد الإنتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد.

ويقام فى استاد القاهرة أيضاً فى نفس موعد انتخابات الاتحادات الأربعة ، مباراة القمة بين الاهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز .

وتقدم 13 مرشحا للمنافسة على انتخابات اتحاد التنس ، حيث تقدم على منصب الرئاسة كل من إسماعيل الشافعى وإسراء السنهورى، وعلى منصب نائب الرئيس ترشح كل من حسن العروسى وعمرو شعبان، وعلى منصب السكرتير العام ترشح كل من وليد سامى وعطيه بيومى، وعلى منصب أمين الصندوق ترشح وائل كمال الدين فقط، وعلى منصب العضوية ترشح كل من أيمن عزمى وأحمد كمال ومحمد إبراهيم وأحمد عبده وشيرين شوقى وحازم شيحه.

فيما تقدم 20 مرشحا لانتخابات اتحاد الطائرة ، حيث تقدم كل من على مقعد الرئيس

١- شريف الشمرلي

٢- ياسر قمر

على مقعد نائب الرئيس

٢- هناء حمزة

٣- أحمد عبد الدايم

على مقعد أمين الصندق

١- هويدا مندي

٢- عمرو مخلوف

على مقعد العضوية

١- وائل قنديل

٢- تامر بيبرس

٣- أحمد الشموتي

٤- محمد فرج

٥- يوسف حسن

٦- حاتم شعلان

٧- منير عطيه

٨- شوكت صابر

٩- أحمد الشناوي

١٠- محمود الفقي

١١- عمرو طه

١٢- أيمن عبد الرحيم

١٣- خالد أبو المعاطي

١٤- عايدة إسماعيل