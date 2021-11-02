شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتهاء الجولة الثانية .. 20 هدف حصيلة اللاعبين الأجانب فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت امس الاثنين ، مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز ، حيث تم تسجيل حتى الآن منذ بداية مسابقة الدوري المصري الممتاز 52 هدف نجح اللاعبين الأجانب في تسجيل 20 هدف، حيث تم تسجيل 13 هدف فى الجولة الأولى ، بينما سجل الاجانب 7 اهداف فى الجولة الثانية .

وجاء الـ 20 هدف من اللاعبين الأجانب كالتالى:

مابولولو من الاتحاد السكندري 3 أهداف وداموين لوي وسعيدو سومبري

موسى ديوارا من البنك الأهلي

جون اوبوكا هدفين ودينو بيتر هداف من إنبي بيرسي تاو هدفين وعلي معلول هدف من الأهلي

صديق كلابا من سموحة

أيمن الصفاقسي من فيوتشر

وليد الكارتي هدفين من بيراميدز

اريك سرجي من مصر المقاصة

شيلونجو من الاسماعيلي