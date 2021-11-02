شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة يانكون مع حارس الاهلي قبل مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالنادي الأهلي على عقد جلسة خاصة مع على لطفي حارس الفريق أكد له خلالها أنه زاد عن مرماه بشكل جيد للغاية خلال الفترة الماضية التى غاب فيها محمد الشناوي الحارس الأساسي للإصابة.

وتحدث يانكون مع لطفي قبل أيام من مباراة القمة أمام الزمالك المقبلة في الدوري وشدد له على ثقة الجهاز الفني في قدراته وإمكانياته الفنية ، وقال مدرب الحراس بالأهلي لـ على لطفي أن الجهاز الفني مُعجب بالمستوى الذي ظهر به في المباريات التى غاب فيها الشناوي للإصابة.

وأوضح يانكون لعلي لطفي أن إقتراب عودة الشناوي للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة لا تُقلل إطلاقاً من مستواه وقدراته الفنية.

وإقترب الاهلي من إستعادة جهود حارس محمد الشناوي في مباراة القمة بعدما خاض الحارس الدولي برنامج تأهيلي خلال الفترة الماضية وتعافيه من إصابة العضلة الخلفية التى تعرض لها مع منتخب مصر مؤخراً.

على صعيد متصل، طلب بيتسو موسيماني من محللي الأداء في الفريق ملخص لمباراتي الزمالك في بطولتي الدوري اللتين خاضهما هذا الموسم أمام طلائع الجيش وإنبي بجانب مباراتي الأبيض أمام توسكر الكيني في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وطلب موسيماني من محللي الأداء في الفريق تجهيز ملخص للزمالك في المباريات الأربعة التى خاضها الأبيض هذا الموسم محلياً وأفريقياً، ويتطلع المدير الفني للأهلي لإستكشاف الزمالك جيداً ومعرفة نقاط القوة والضعف قبل مباراة القمة.