شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يكثف مرانه على فترتين استعدادا للمقاصة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الجهاز الفني لفريق سيراميكا في رفع الكفاءة البدنية والفنية للاعبين من خلال التدريب على فترتين، للاستفادة من النشوة التي يعيشها الفريق عقب الفوز على الإسماعيلي بالجولة الثانية من الدورى.

وخاض سيراميكا تدريبات الصباحية اليوم الثلاثاء، ومن المقرر خوض فترة تدريبية أخرى مساء اليوم، لتجهيز اللاعبين لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها بعد غدا الخميس.

أكد معتز البطاوي، المدير الرياضي لنادي سيراميكا، أن الدوري الممتاز هذا الموسم سيكون أصعب بكثير من الموسم الماضي، موضحا أن سيراميكا قدم بداية قوية هذا الموسم بحصد 4 نقاط في أول جولتين وخاصة بعد الفوز على الإسماعيلي وهو فريق كبير، قائلا إن شادي حسين مهاجم سيراميكا تلقى عدة عروض للرحيل ولكن النادي تمسك به.

وفاز فريق سيراميكا بقيادة مديره الفنى هيثم شعبان على نظيره الإسماعيلى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما بالجولة الثانية من مسابقة الدورى العام الممتاز للموسم المحلى 2021 / 2022 .

وتقدم عصام صبحى، لاعب الإسماعيلى، لفريق السيراميكا، بهدف عكسى فى مرماه فى الدقيقة 16 قبل أن يتعادل شلونجو للإسماعيلى فى الدقيقة 30 .

وتقدم شادى حسين، لاعب سيراميكا، لفريقه ليحرز الهدف الثانى أمام الإسماعيلى فى الدقيقة 72 من عمر المباراة لينتهى اللقاء لصالح فريقه .



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