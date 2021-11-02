شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن بطولة دوري ابطال افريقيا للسيدات فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق بطولة دورى ابطال افريقيا للسيدات فى نسختها الأولى ، يوم الجمعة المقبل، والتي تستضيفها القاهرة على ملعبا الدفاع الجوي والسلام ، حيث تقام البطولة بمشاركة 8 أندية مقسمين على مجموعتين يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي.

س - متي تنطلق البطولة وعدد الفرق المشاركة ؟

ج .. تنطلق البطولة يوم 5 نوفمبر وحتى يوم 19 من الشهر نفسه، بمشاركة 8 أندية مقسمة على مجموعتين .

س - ما هى الفرق المشاركة فى البطولة ؟

ج .. تضم المجموعة الأولى كل من وادي دجلة، ومانديه المالي ومالابو كينجز الغيني الاستوائي، وسيكوندي هاساكاس الغاني، أما المجموعة الثانية فضمت فيهيجا كوينز الكيني وصنداونز الجنوب إفريقي والجيش الملكي المغربي وريفر أنجلز النيجيري.

س - ما هي الفرق المصرية المشاركة في البطولة ؟

ج .. وادي دجلة هو الفريق المصري الوحيد المشارك في البطولة بعد أن فاز ببطولة الدوري في الموسم الماضي.

س - من طرفي مباراة افتتاح البطولة ؟

ج .. مباراة الافتتاح بين وادى دجلة (مصر) وAS ماندى (مالى) .

س - هل يشارك محكمات مصريات في البطولة ؟

ج .. اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم 3 محكمات مصريات لإدارة مباريات البطولة وهن شاهندا المغربى حكم ساحة، ويارا عاطف ومنى عطا الله مساعدتين.