شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. تأجيل مباراة الإنتاج الحربي والنصر فى الأسبوع السابع بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد الكرة المصري تأجيل مباراة الإنتاج الحربي والنصر في الاسبوع السابع بالمجموعة الثانية بدوري الفسم الثاني لمدة 24 ساعة لتقام يوم السبت الموافق 13 نوفمبر بدلا من الجمعة 12 نوفمبر .

وجاء تأجيل مباراة الإنتاج الحربي أمام النصر بسبب انشغال ملعب استاد السلام بمباراة في بطولة دورى أبطال أفريقيا للكرة النسائية يوم الجمعة .

يذكر أن النصر قد أعلن تعاقده مع ياسر رضوان لتولي منصب المدير الفني للفريق خلفا لخالد غنيم الذي تم توجيه الشكر له عقب المباراة الأخيرة أمام الداخلية ويستعد النصر لمواجهة المريخ البورسعيدي يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة السادسة .