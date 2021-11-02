شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة رئيس الكاف تحضر افتتاح دورى أبطال افريقيا للسيدات بالقاهرة الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف باتريس موتسيبى رئيس الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف"، كنيزات إبراهيم النائبة الخامسة له بحضور افتتاح بطولة دورى أبطال افريقيا للسيدات التى تستضيفها مصر فى الفترة من 5 حتى 19 نوفمبر الجارى بالقاهرة.

وتقام البطولة بمشاركة 8 أندية مقسمين على مجموعتين يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي، وتنطلق البطولة يوم 5 نوفمبر وحتى يوم 19 من الشهر نفسه.

ويستضيف ملعبا الدفاع الجوي والسلام منافسات البطولة، وتضم المجموعة الأولى كل من وادي دجلة ممثل مصر، ومانديه المالي ومالابو كينجز الغيني الاستوائي، وسيكوندي هاساكاس الغاني.

أما المجموعة الثانية فضمت فيهيجا كوينز الكيني وصنداونز الجنوب إفريقي والجيش الملكي المغربي وريفر أنجلز النيجيري.

ويمثل وادي دجلة مصر في البطولة بعد أن فاز ببطولة الدوري في الموسم الماضي.