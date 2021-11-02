شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين كارتيرون ولاعبي الزمالك قبل تدريب اليوم استعدادا للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، شهدت حديثا سريعا من المدير الفني للفريق للاعبين وذلك عن أبرز المهام والأفكار الفنية والتكتيكية المراد تنفيذها خلال المران اليوم.

كما خضع لاعبو الزمالك لمجموعة من التدريبات التأهيلية والإطالات في مجمع الصالات بالنادي قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويسعى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق إلى ظهور لاعبي الفريق بأفضل شكل بدني خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يذكر أن الزمالك حقق الفوز على إنبي وطلائع الجيش بهدفين دون رد في الجولتين الماضيتين من الدوري.

من ناحية اخري تحدث كارتيرون مع معاونيه حول ارتفاع مستوي محمود علاء وعودته لمستواه الطبيعي، بالإضافة لثبات مستوي الونش في المباريات الأخيرة، وهو ما يجعله يعقد عليهما امالا كبيرة ويثق في قدرتهما علي إيقاف خطورة مهاجمي الأهلي.

وأشاد كارتيرون بالمستوي الذي يقدمه الثنائي في المباريات الأخيرة، مؤكدا انه يطمئن لوجود الثنائي معا خاصة ان مباراة القمة لها حسابات مختلفة وتحتاج للاعبين اكثر خبرة بالإضافة للمستوي المتميز.