شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يدفع بشوبير بدلا من الشناوي في ودية المرج.. ومفاجأة في خط الوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأ بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي الجميع بعدما دفع بمصطفى شوبير في حراسة مرمى الفريق الأحمر خلال مباراته الودية ضد المرج، ضمن خطته لتحضير اللاعبين البدلاء لمباراة القمة ضد الزمالك يوم الجمعة المقبل بالجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري.

وكان من المتوقع أن يتم الدفع بمحمد الشناوي في حراسة مرمى الأهلي بودية المرج من أجل تجهيزه لحراسة العرين الأحمر في قمة الدوري يوم الجمعة المقبل، بعد تعافيه من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية تعرض لها خلال مشاركته في مباراة منتخب مصر الأخيرة ضد ليبيا، وغاب عن المشاركة في مباريات الأهلي الأخيرة.

وجاء تشكيل الأهلي في ودية المرج كالآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: ياسر ابراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وكريم فؤاد

الوسط: عمار حمدي وأحمد عبد القادر وطاهر طاهر وحسين الشحات ومحمود كهربا

الهجوم: محمد شريف

والغريب أن موسيماني لم يلعب بلاعب وسط دفاعي في ودية المرج بل اعتمد على الثنائي عمار حمدي وعبد القادر للعب في هذا المركز، وفضل إراحة اليو ديانج رغم عدم مشاركته في مباراة البنك الأهلي الأخيرة بالدوري للإيقاف.

ومن المتوقع أن يدفع موسيماني بالشناوي في الشوط الثاني من ودية المرج من أجل تجهيزه للقمة بعدما أعلن الجهاز الفني جاهزيته للمشاركة في القمة 123.