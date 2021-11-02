شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يطمئن من الجهاز الطبى على الخماسي المصاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمئن أحمد سامى المدير الفني لسموحة على الخماسى شريف رضا وخالد عبد الفتاح والمغربى عبد الكبير الوادى وبهاء مجدى وـحمد حمص من الجهاز الطبي للفريق بعد تعرضهم للإصابة خلال المباراتين الماضيتين بالدورى .

ويعانى شريف رضا من شد في العضلة الضامة ، بينما تعرض الثنائى خالد عبد الفتاح وعبد الكبير الوادى للإصابة بشد في العضلة الخلفية ، بينما يعانى الثنائى بهاء مجدى وأحمد حمص من الإجهاد .

واستهل سموحه مشواره بمسابقة الدورى بالتعادل الإيجابى بأربعة أهداف لمثلهم مع الإتحاد السكندرى ، بينما تعادل بالأمس أمام المصرى سلبيا .

ويستعد الموج الأزرق في الوقت الحالي لمباراته المقبلة أمام إيسترن كومبانى يوم الجمعة المقبلة في الجولة الثالثة لمسابقة الدورى .