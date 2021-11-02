استعداداً للقمة.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لودية المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة المرج الودية التي تنطلق في الرابعة عصر اليوم الثلاثاء.

وتأتي هذه المباراة، ضمن استعدادات الأهلي لمباراة القمة أمام الزمالك المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الثالثة من منافسات بطولة دوري we المصري.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وكريم فؤاد.

خط الوسط: عمار حمدي وأحمد عبدالقادر وحسين الشحات ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على فريق البنك الأهلي، في المباراة التي أقيمت الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري.

ومن المقرر أن يدخل الأهلي في معسكر مغلق، مساء الأربعاء، استعدادا القمة أمام فريق الزمالك المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز.