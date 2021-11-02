مصدر: وفد الأهلي يُعاين ملاعب مونديال الأندية منتصف نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالحكيم طه:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن إدارة القلعة الحمراء استقرت على سفر وفد من إدارة النادي الأهلي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للإطلاع على ملاعب كأس العالم للاندية التي ستقام في أبوظبي فبراير 2022.

وقال المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه في تصريحات خاصة ليلا كورة، إن وفد الأهلي سيضم أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي.

وأضاف، أن الوفد سيغادر إلى العاصمة أبوظبي للإطلاع على ملاعب ومقر إقامة الفريق أثناء مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام هناك خلال شهر فبراير 2022.

وأوضح، أن محمود الخطيب رئيس النادي كلف سيد عبدالحفيظ وأمير توفيق بالسفر إلى أبوظبي للإطلاع على كافة الأمور الخاصة بالاستادات وملاعب التدريب والإقامة ومعرفة كل شيء عن البطولة التي ستقام في فبراير 2022.

يذكر أن الأهلي تأهل للمشاركة في بطولة العالم للاندية التي ستقام في أبوظبي عقب الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا علي حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.