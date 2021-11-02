كلوب يرد على تجاهل سيميوني مصافحته.. ويؤكد: لن أفعلها مجددا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على واقعة تجاهل مصافحة دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد له عقب المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا وانتهت بفوز الريدز بنتيجة 3-2.

ويستعد ليفربول لمواجهة أتلتيكو مدريد مساء غد الأربعاء، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال كلوب: "سيكون أمرًا مميزًا إذا حسمنا التأهل في مباراة الغد، لكننا عادةً لا نضطر للحديث عن هذا الأمر لأننا عادةً ما يكون لدينا (نهائي) في آخر الجولات، آمل ألا يحدث هذا هذا العام".

وعن مواجهة أتلتيكو مدريد، قال: "أتليتيكو بحاجة إلى 3 نقاط ، لذلك نريد الفوز بالمباراة، نحن في ملعبنا".

كلوب: "مباراة الذهاب في مدريد شهدت بعض الترتيبات المختلفة، بدأنا بشكل جيد وسيطرنا على شباكنا ثم استقبلنا، الأجواء كانت استثنائية، سجلوا مرة أخرى، ثم حصلوا على بطاقة حمراء، لقد كانت مباراة صعبة بالفعل".

وعن علاقته بدييجو سيميوني (مدرب أتلتيكو مدريد)، قال المدرب الألماني: "أنا أحترمه كثيرًا، لا نعرف بعضنا البعض لكني أحترم ما يفعله في أتلتيكو، إنه استثنائي تمامًا ضد الأندية القوية".

وبسؤاله عن تجاهل المصافحة، أجاب: "إذا كنت أعرف أنه لا يفعل ذلك، لن أفعل، الآن أعرف أنه لا يحب القيام بذلك ، لذلك لا توجد مشكلة".

وعن مصابي الفريق، قال: "نابي يعاني من إصابة في أوتار الركبة لذا سيغيب لبعض الوقت، ميلنر سيغيب أيضا عن المباراة، تياجو وفابينيو تدربا معنا بشكل طبيعي وهذا أمر مفيد".

جدير بالذكر أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، يليه أتلتيكو مدريد برصيد 4 نقاط متساويا مع بورتو، بينما يتذيل ميلان الترتيب بدون نقاط.