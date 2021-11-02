مصدر لمصراوي: جلسة خلال أيام بين رئيس النجم والخطيب لحل أزمة كوليبالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن الأيام المقبلة ستشهد جلسة بين محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء ونظيره رئيس النجم الساحلي التونسي، للتوصل إلى حل بشأن أزمة اللاعب الإيفواري كوليبالي.

وقال المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه في تصريحات خاصة ليلا كورة، إن ماهر القروي رئيس نادي النجم الساحلي يستعد لزيارة مصر لمقابلة محمود الخطيب ومحاولة ايجاد حل لأزمة المستحقات المالية الموقعة ضد النجم لصالح الأهلي والخاصة بعقوبة الإيفواري كوليبالي.

وفي وقت سابق، ألزمت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" النجم الساحلي والإيفواري كوليبالي بدفع مليون و400 ألف دولار للأهلي مضافًا إليها غرامات التأخير.

وبعد صدور حكم "كأس" تعهد نادي النجم الساحلي بتحمل الغرامة وتم الاتفاق مع الأهلي على تقسيطها لكن حتى الآن لم تحصلت إدارة القلعة الحمراء على اي مبالغ من قيمة العقوبة الموقعة لصالحه.

يذكر أن سليمان كوليبالي رحل عن الأهلي دون اتفاق مسبق وفسخ عقده من طرف واحد قبل أن يقوم النادي الأهلي بالتوجه لفيفا من أجل تقديم شكوى ضده.

واتخذ الأهلي كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقه، وأيدت المحكمة الرياضية الحكم الصادر من الاتحاد الدولي لصالح الأهلي.