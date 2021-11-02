أول تعليق من موسيماني على ترشيحه لجائزة "أفضل مدرب في العالم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

علق الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي، على اختياره بين المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم، المقدمة من الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم "IFFHS".

وكان الاتحاد أعلن قبل يومين عن قائمة من 24 مدربا مرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم، بينهم بيتسو موسيماني الذي قاد الأهلي لتحقيق عدة إنجازات محلية وقارية.

ونشر موسيماني تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" قال فيها: "إنه لفخر وشرف عظيم أن يتم ترشيحي بين عدد من عباقرة كرة القدم في هذا الجيل".

واختتم مدرب الأهلي التغريدة بقوله: "شكرا لفريقي من أجل الدعم المستمر".

يذكر أن موسيماني تولى تدريب الأهلي في أكتوبر 2020 خلفا للسويسري رينيه فايلر، ويمتد عقده مع "المارد الأحمر" حتى نهاية الموسم الحالي.

وقاد المدرب صاحب الـ57 عاما الأهلي للفوز بكأس مصر والسوبر الأفريقي مرة واحدة، بجانب دوري أبطال أفريقيا مرتين، وبرونزية مونديال الأندية.