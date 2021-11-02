سيميوني يكشف سبب عدم مصافحة كلوب في المباراة الماضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-حسام الدين جمال:

كشف الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، سبب عدم مصافحته للألماني يورجن كلوب نظيره في ليفربول الإنجليزي في المباراة السابقة بينهما.

كان سيميوني واجه انتقادات قوية بعد المباراة التي خسرها فريقه بنتيجة 3-2 أمام ضيفه ليفربول قبل أسبوعين في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا، بعدما تجاهل كلوب الذي ذهب إليه لمصافحته، وذهب مسرعا إلى غرفة الملابس.

وقال المدير الفني الأرجنتيني في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الفريقين في الجولة الرابعة: "لم أصافح يورجن كلوب بعد نهاية المباراة الماضية لأنني لا أحب هذا النوع من التحية، وقلت ذلك وقتها".

وأضاف مدرب أتلتيكو مدريد: "لا أعرف كلوب جيدًا على المستوى الشخصي، لكنني أعرف أنه مدرب رائع، لا أحب أن أعطي آراء حول المدربين الآخرين وعلينا جميعًا احترامه".

وعن حظوظ فريقه في التأهل قال سيميوني: "علينا فقط أن ننتظر، لا يوجد شيء انتهى حتى الآن، يتعين على كل فريق أن يقدم أفضل ما لديه في مبارياته الـ3 المقبلة".

وفي ختام تصريحاته قال سيميوني: "سنفتقد لخدمات جريزمان وسافيتش بسبب الإيقاف، وكذلك للمصابين ليمار ويوريني".

ومن المقرر أن يحل أتلتيكو مدريد ضيفا على ليفربول مساء الأربعاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب "أنفيلد".

ويحتل ليفربول صدارة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط بعدما حقق العلامة الكاملة بالفوز في أول 3 جولات، فيما يحتل أتلتيكو المركز الثاني برصيد 4 نقاط.