رسميا.. توتنهام يعلن تعيين كونتي مدربا للفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، تعيين الإيطالي أنتونيو كونتي، على رأس الإدارة الفنية لسبيرز.

وكان توتنهام قد أعلن قبل قليل، إقالة نونو سانتو من منصبه مدير فني للسبيرز بعد تراجع نتائج الفريق خلال الست جولات الأخيرة (فاز في 2 وخسر في 4).

وعبر موقعه الالكتروني، نشر توتنهام بيانا رسميا، قال فيه: " يسعدنا أن نعلن عن تعيين أنتونيو كونتي مدربًا للفريق بعقد حتى صيف عام 2023، مع وجود خيار للتمديد".

جدير بالذكر أن كونتي رحل عن تدريب إنتر ميلان بعد نهاية الموسم الماضي وتتويجه بلقب الدوري الإيطالي.