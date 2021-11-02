صحيفة إنجليزية: "كورونا" تحكم في مستقبل صلاح.. وليفربول المستفيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

زعمت صحيفة "ليفربول إيكو"، أن جائحة كورونا تحكمت في مستقبل محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أن إدارة الريدز هي المستفيد الأول.

وتسببت جائحة كورونا في إصابة العالم بشلل تام على كافة المستويات، كما كان لها تأثير قوي ومباشر على الأمور الاقتصادية الخاصة بالأندية.

وقبل جائحة كورونا، ارتبط صلاح بشكل قوي بالانضمام إلى برشلونة أو ريال مدريد الإسباني، وهو ما كشف عنه الدولي المصري صراحة في إحدى اللقاءات الصحفية.

وأضافت الصحيفة، أن صلاح كان أحد اللاعبين المرشحين للخروج من آنفيلد، قبل أن يكشف وباء كورونا ضعف الموارد المالية لعمالقة كرة القدم الأوروبية، مضيفة أن ليفربول كان يتعرض للضغط عندما يتعلق الأمر بشأن حسم موقف صلاح.

ولفتت "ليفربول إيكو" إلى أن جائحة كورونا منحت إدارة ليفربول وقتا أطول مما كان عليه في الأوقات العادية (أي قبل تغيير المشهد).

وأوضحت أن نادٍ بحجم ريال مدريد الإسباني، اضطر لاتباع سياسة التقشف من أجل مكافحة تداعيات كورونا، ومع مرور الوقت بدأ النادي استعادة اتزانه لكن في الوقت ذاته وضع التعاقد مع كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي نصب عينيه.

على الجانب الآخر، ساءت الأوضاع بشكل غير طبيعي داخل برشلونة، حتى أن النادي الكتالوني اضطر للاستغناء عن نجم الفريق وقائده ليونيل ميسي من أجل موازنة الأوضاع داخل النادي.

وشددت الصحيفة على أن تلك الأمور، منحت إدارة ليفربول فرصة الحصول على مزيد من الوقت للتحدث عن مستقبل صلاح والتفكير في الخطوة التالية، على الرغم من أن بدايته المبهرة هذا الموسم شكلت مصدر ضغط آخر على إدارة الريدز.

جدير بالذكر أن صلاح انتقل إلى ليفربول خلال صيف 2017 قادما من روما الإيطالي، ومن المقرر أن ينتهي عقده مع الريدز بنهاية شهر يونيو 2023.