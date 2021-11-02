مشاهدة مباراة الفيصلي والحسين إربد بث مباشر يلا شوت الدوري الاردني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة الفيصلي والحسين إربد في الجولة الـ22 (الأخيرة) ببطولة الدوري الاردني للمحترفين اليوم الثلاثاء 2-11-2021.

يستضيف الفيصلي نظيره الحسين إربد في ختام مباريات الدوري الاردني 2021/2022، وعينه على تحقيق الانتصار على أمل تحسين مركزه بجدول الترتيب.

وأضاع الفيصلي فرصة خطف المركز الثالث من فريق السلط عندما تعادل معه في الجولة الماضية، ليظل خلفه في المركز الرابع بفارق 3 نقاط وفي رصيده 37 نقطة.

وحقق النسر الأزرق 11 انتصارًا هذا الموسم في الدوري الاردني، وتعادل في 4، وتلقى 6 هزائم، وسجل لاعبوه 39 هدفًا كأقوى خط هجوم مناصفة مع الوحدات، واهتزت شباكه 20 مرة.

في المقابل، سيسعى الحسين إربد إلى تحقيق الفوز أمام الفيصلي اليوم، أو على الأقل الخروج بالتعادل من أجل الحفاظ على مركزه (الخامس) بجدول الترتيب، حيث جمع 32 نقطة، وبفارق نقطتين عن صاحب المركز السادس فريق شباب الأردن.

وتنطلق صافرة بداية الفيصلي والحسين إربد اليوم، في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، وينقل البث المباشر على قناة الأردن الرياضية.