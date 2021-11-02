الدوري القطري | لوران بلان يستند على عودة ثقة الريان لهزيمة الغرافة

لوران بلان مدرب نادي الريان القطري - صور Afp

أكد الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لفريق الريان، على ضرورة عودة الثقة لفريقه قبل مواجهة الغرافة، غدًا الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة التاسعة من دوري نجوم قطر.

وقال بلان في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لدوري نجوم قطر ، إنه سيعمل على تحضير الفريق على المستوى الذهني قبل مواجهة الغرافة، مشيرًا إلى إحترامه الكبير لخصمه.

وأضاف أنه سيبحث عن تحقيق الفوز رغم احترامه لإمكانيات الغرافة، موضحًا أن غياب الكولومبي خاميس رودريجيز لاعب الفريق سيكون مؤثرًا.

وسيغيب رودريجيز عن مواجهة الغرافة، بعد تعرضه للطرد في المباراة التي خسرها الريان 1 / 2 أمام مضيفه العربي يوم السبت الماضي.

من جانبه قال خالد مفتاح لاعب الريان إن الفوز هو السبيل الوحيد أمام فريقه في هذه المباراة، مشيرا إلى أنه لا يوجد وقت كاف للتحضير.

وأضاف أنه وزملائه سيعملون على إحداث التغيير في نتائج الفريق، مشيرا إلى وجود حالة من عدم الرضا عن النتائج من جانب اللاعبين أنفسهم.

ويحتل الريان المركز السادس برصيد تسع نقاط بفارق ثلاث نقاط خلف الغرافة صاحب المركز الخامس.