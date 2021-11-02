مشاهدة مباراة النجمة والمنامة بث مباشر يلا شوت الدوري البحريني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة النجمة والمنامة في الجولة الخامسة ببطولة الدوري البحريني “دوري ناصر بن حمد”، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021.

يستقبل النجمة نظيره المنامة في مباراة هامة وقوية ببطولة الدوري البحريني على استاد مدينة خليفة الرياضية بمدينة عيسى، ساعياً الى اقتناص الثلاث نقاط لمواصلة صدارة جدول الترتيب.

ويحتل النجمة صدارة جدول ترتيب الدوري البحريني برصيد 10 نقاط بفارق نقطتين عن الوصيف الرفاع، حصدهم من ثلاث انتصارات، وتعادل وحيد، وسجل لاعبوه 8 اهداف، واستقبلت شباكه 4 اهداف.

في المقابل يتواجد المنامة في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 5 نقاط، من فوز وحيد وتعادلين، بينما تعرض الفريق لهزيمة واحدة، وسيسعي اليوم الى مصالحة جماهيره بعد الخسارة في الجولة الماضية امام البديع.

وتنطلق صافرة بداية مباراة النجمة والمنامة في تمام الساعة 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية، 14:30 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم “وليد محمود”.

وينقل بث مباشر مباراة النجمة والمنامة في الدوري على القناة البحرينية الأولى، ويتولى مهمة التعليق عليها المعلق “علي آل محسن”.