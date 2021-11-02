مشاهدة مباراة شباب بلوزداد ومولودية الجزائر بث مباشر يلا شوت الدوري الجزائري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة شباب بلوزداد ومولودية الجزائر ضمن مؤجلات الجولة الأولى من الدوري الجزائري 2021/2022 «الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس»، في إحدى أهم مباريات اليوم الثلاثاء 2-11-2021.

يحل فريق شباب بلوزداد ضيفًا ثقيلًا على مولودية الجزائر في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى، ستعد بالكثير، في ظل سعي الفريقين نحو تحقيق الانتصار الأول هذا الموسم بالدوري الجزائري 2021/2022.

ويعد فريق مولودية الجزائر من أصعب المحطات في طريق شباب بلوزداد نحو تحقيق اللقب الثالث على التوالي والتاسع في تاريخه، لذلك سيدخل اللقاء بتركيز كبير لحصد الثلاث نقاط.

وتعادل شباب بلوزداد مع النادي الرياضي القسنطيني بنتيجة (1-1)، ويدين بهذه النقطة للاعب «خير الدين مرزوقي»، الذي عدل الكفة قبل خمس دقائق من نهاية المباراة.

على الجهة المقابلة، أخفق مولودية الجزائر عن زيارة الشباك أمام مستضيفه نجم مقرة في أول مباراة له هذا الموسم بالمسابقة المحلية، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي (0-0).

ويدرك فريق مولودية الجزائر صعوبة المواجهة أمام حامل اللقب «شباب بلوزداد»، الذي فاز عليه في آخر لقاء جمعهما في الدوري الجزائري، ولكن لن يتنازل عن رد التحية للضيوف، من أجل مصالحة جماهيره.

وتنطلق صافرة بداية ديربي العاصمة بين شباب بلوزداد ومولودية الجزائر في تمام الساعة 15:00 بتوقيت الجزائر، 14:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية، على ملعب 5 جويلية 1962 ببلدية دالي إبراهيم بالعاصمة الجزائرية.

يُنقل بث مباشر مباراة شباب بلوزداد ومولودية الجزائر على قناة الجزائرية 4، المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 11679 أفقي، بمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح خطأ 3/4.

شباب بلوزداد 0-1 مولودية الجزائري

الدوري الجزائري (مؤجلات الجولة الاولى)

ملعب 5 جويلية 1962

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