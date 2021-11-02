عودة مبابي وغياب ليونيل ميسي عن مباراة يوم غد امام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي عن قائمة فريقه في رحلة دوري أبطال أوروبا غدًا إلى لايبزيج الالماني، حيث تشهد غياب ليونيل ميسي بشكل خاص عن الفريق، فيما عاد كيليان مبابي.

وأشار النادي الفرنسي إلى أن الأرجنتيني يعاني حاليًا من إصابة في أوتار الركبة اليسرى بالإضافة إلى آلام في الركبة، بعد أن تم استبداله بين الشوطين في الفوز 2/1 يوم الجمعة على حساب ليل.

وعاد كيليان مبابي من عدوى في الأنف والأذن والحنجرة عانى منها الأسبوع الماضي لينضم إلى كتيبة ماوريسيو بوكيتينو في مباراة يوم غد برسم الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

في غضون ذلك، يواصل المدافع سيرجيو راموس تعافيه من إصابة في ربلة الساق أبعدته عن الملاعب منذ بداية الموسم، ومن المتوقع أن يعود إلى التدريبات الكاملة في الأيام المقبلة.

وما زال لاعبا خط الوسط الدولي الايطالي ماركو فيراتي و الارجنتيني لياندرو باريديس خارج الخدمة بسبب الإصابة.

ويسافر باريس سان جيرمان إلى ألمانيا بصفته متصدر مجموعة دوري أبطال أوروبا، بفارق نقطة واحدة على مانشستر سيتي، بعد أن تغلب على خصمه في مباراة يوم غد 3/2 الشهر الماضي برسم الجولة الثالثة، بعد ثنائية من النجم الارجنتيني ليونيل ميسي.