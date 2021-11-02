موعد مباراة بيراميدز القادمة امام الاتحاد السكندري في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تعرف مع الخليج 365، على موعد والقنوات الناقلة لمباراة بيراميدز القادمة امام الاتحاد السكندري في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز 2021-2022

يستقبل بيراميدز، نادي الاتحاد السكندري رابع الترتيب العام، وعينه على تحقيق النقاط الثلاث، ومواصلة مزاحمة النادي الاهلي و الزمالك على صدارة الدوري المصري.

وبدأ فريق إيهاب جلال منافسات الدوري المصري لهذا الموسم بطريقة مثالية، وحقق الفوز في الجولة الأولى بهدفين لهدف على حساب مصر المقاصة، بفضل هدفي المتألق المغربي وليد الكرتي، القادم في الميركاتو الصيفي 2021 من نادي الوداد المغربي.

وفي الجولة الثانية، حقق زملاء عبد الله السعيد الفوز الثاني في الدوري المصري، وكان على حساب نادي فاركو، بهدفين لهدف، حملت توقيع محمود الوادي، وعبد الله السعيد من ركلة جزاء.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مرور جولتين، برصيد 6 نقاط، خلف المتصدر النادي الأهلي، والثاني نادي الزمالك بفارق الأهداف فقط، مع مواجهة بين الغريمان خلال الجولة الثالثة في مباراة القمة.

من جانبه، بدأ الاتحاد السكندري منافسات الدوري المصري بالتعادل 4/4 امام سموحة في الجولة الأولى، بعد أن قلب تأخره 1/4 في الشوط الثاني، إلى 4/4 في نهاية المباراة.

وفي الجولة الثانية، حقق الاتحاد الفوز 2/3 على حساب نادي فيوتشر، ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 4 نقاط من مبارتين، بفارق نقطتين فقط عن ثلاثي الصدارة.

موعد مباراة بيراميدز القادمة امام الاتحاد السكندري في الدوري المصري و القنوات الناقلة

يحين موعد مباراة بيراميدز القادمة امام الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز يوم الخميس الموافق 4 نوفمبر 2021.

وتقام مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري على ملعب 30 يونيو (استاد الدفاع الجوي)، وتنطلق بداية من الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز القادمة أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري الجولة 4

ينقل بث مباشر لمباراة بيراميدز القادمة امام الاتحاد السكندري في الدوري المصري على قنوات أون تايم سبورتس المصرية، الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري.

ويمكن متابعة مباراة بيراميدز القادمة أيضا، عبر إذاعة الشباب والرياضة، و إذاعة أون سبورت، وكذا موقع الخليج 365، في بث حي ومباشر لحظة بلحظة.