ميلان مستعد لتقديم 20 مليون يورو للظفر بخدمات مهاجم ريفر بليت في الميركاتو الشتوي 2022

جوليان ألفاريز لاعب نادي ريفر بليت ومنتخب الارجنتين - صور Afp

أفاد تقرير من الارجنتين، أن ميلان الإيطالي، مهتم بالتعاقد مع المهاجم الشاب “جوليان ألفاريز” من ريفر بليت ويستعد لتقديم عرض بقيمة 20 مليون يورو خلال الميركاتو الشتوي في يناير المقبل.

وفقًا لأحدث أخبار TNT Sports Argentina، فإن ناديي فيورنتينا وميلان هما الناديان الأكثر اهتمامًا بالتعاقد مع مهاجم ريفر بليت الذي ينتهي عقده مع النادي الواقع في بوينس آيرس في ديسمبر 2022.

ومع ذلك، يبدو أن الروسونيري هم المستعدون للقيام بالخطوة الأولى حيث ذكر التقرير أن باولو مالديني وريكي ماسارا سيقدمون عرضًا بقيمة 20 مليون يورو، بمجرد فتح نافذة الانتقالات الشتوية في يناير لمحاولة الفوز بالسباق على الموهوب البالغ من العمر 21 سنة.

وسجل ألفاريز هذا الموسم 15 هدفًا و قدم 13 تمريرة حاسمة في 39 مباراة مع ريفر – وفقًا لما ورد في Transfermarkt – وقد حقق الآن تقدمًا في المنتخب الأرجنتيني الأول وهو ليس بالأمر السهل نظرًا لجودة المهاجمين المتاحين لدى المدرب سكالوني.

ومع كفاح ميلان لتحقيق العودة إلى الألقاب والمكانة التي يستحقها، يمكن أن يكون ألفاريز هو الشخص المختار لإضفاء لمسة شبابية على خط الهجوم الذي يتوفر على المخضرمين زلاتان إبراهيموفيتش، و أوليفيه جيرو.