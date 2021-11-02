أجويرو يبعث برسالة إلى جماهير برشلونة، وسط مخاوف بشأن مشاكله في القلب

أرسل المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو رسالة إلى جماهير برشلونة وسط مخاوف من مشاكله في القلب، ليطمئن انصار النادي الكتالوني حول سلامته الصحية والنفسية.

وأجبر أجويرو على مغادرة الملعب مساء السبت خلال تعادل برشلونة 1/1 مع ألافيس بعد أن عانى من ألم في صدره، ما بعث الرعب في قلوب متابعي المباراة بشكل عام.

وتم تشخيص المهاجم الأرجنتيني بأنه يعاني من عدم انتظام ضربات القلب، وعلى خلفية ذلك، استبعده برشلونة لمدة ثلاثة أشهر.

سيخضع أجويرو لاختبارات خلال الأشهر المقبلة لقياس المدى الكامل لمشكلته، وتقييم ما إذا كان يمكنه استئناف اللعب بأمان.

إنها ضربة مريرة لأجويرو، الذي غاب عن الأشهر الأولى من مسيرته في برشلونة بسبب إصابة في ربلة الساق، قبل العودة إلى اللياقة البدنية مؤخرًا.

لكن بعد هذا الخوف الذي شكله خروجه من الملعب يوم السبت، أصبحت الصحة أهم شيء، وقد أرسل نجم مانشستر سيتي السابق رسالة مطمئنة على تويتر وسط الأخبار عن اصابته.

وكتب أجويرو على تويتر “أنا بخير وفي حالة معنوية جيدة لأتولى عملية التعافي. أود أن أشكر الجميع على كل رسائلهم الداعمة والمحبة التي جعلت قلبي أقوى اليوم “.

ومن المحتمل أن يغيب أجويرو حتى أوائل فبراير على الأقل، بسبب هذه المشكلة، ولكن من الواضح أنه مصمم بالفعل على العودة مع استمرار الاختبارات.