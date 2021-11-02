رسميًا..توتنهام يعيد انطونيو كونتي الى الدوري الانجليزي

أنطونيو كونتي مدرب نادي إنتر ميلان السابق - صور Afp

عين نادي توتنهام الإنجليزي اليوم الثلاثاء المدرب أنطونيو كونتي مديرًا فنيًا للفريق، بعد يوم واحد من إقالة نونو إسبيريتو سانتو من المنصب.

وأقال توتنهام المدرب نونو من المنصب بعد أربعة أشهر فقط من تعيينه وسرعان ما حسم التعاقد مع كونتي المدرب السابق لتشيلسي، والذي وقع عقدا مبدئيا يستمر حتى صيف عام 2023، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا”.

وكان كونتي، المدرب السابق للمنتخب الإيطالي، قاد تشيلسي لإحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2016 / 2017.

ولم يشغل كونتي أي منصب منذ رحيله عن تدريب إنتر ميلان الإيطالي في نهاية الموسم الماضي بعدما قاده للفوز بالدوري الإيطالي.