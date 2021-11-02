تشكيلة برشلونة المتوقعة في مباراة اليوم امام دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا

تعرف مع الخليج 365، على تشكيلة برشلونة المتوقعة في مباراة اليوم امام دينامو كييف الأوكراني، ضمن الجولة 4 من مجموعات دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها على الملعب الأولمبي بمدينة كييف، بداية من الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

تصدّرت إصابة تسارع نبضات القلب التي عانى منها سيرجيو أجويرو في المباراة ضد ديبورتيفو ألافيس في نهاية الأسبوع كل العناوين الرئيسية، حيث سيبقى المهاجم الآن خارج الملاعب لمدة ثلاثة أشهر.

وانضم الارجنتيني إلى مارتن بريثوايت وجيرارد بيكيه في قائمة غيابات برشلونة، في حين أن بيدري وسيرجي روبرتو لا يزالان غير متاحين لاختيار المدير المؤقت سيرجي بارجوان.

هناك بعض الأخبار الجيدة، بعودة كل من عثمان ديمبيلي وأنسو فاتي ورونالد أروجو وفرينكي دي يونج إلى القائمة، للمشاركة في مباراة اليوم والتنافس على الظهور منذ البداية في كييف.

ويمكن ضم كليمنت لينجليت إلى تشكيلة الفريق ليشارك إريك جارسيا في قلب الدفاع في غياب بيكيه بسبب الإصابة، فيما يجب أن يواصل أوسكار مينجويزا وجوردي ألبا أدوارهما في مركز الظهير.

من المتوقع أن يبدأ دي يونج في خط وسط ثلاثي إلى جانب سيرجيو بوسكيتس وجافي، كما يمكن أن يبدأ انسو فاتي أيضًا إذا كان لائقًا تمامًا ليلعب على الجانب الأيسر في الثلث الأخير، مع ديست على اليمين و ديباي كرأس حربة.

التشكيلة برشلونة المتوقعة في مباراة اليوم امام دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: اوسكار مينجويزا، اريك جارسيا، كليمينت لينجليت، جوردي ألبا

خط الوسط: فرانكي دي يونج، سيرجيو بوسكيتس، جافي

خط الهجوم: سيرجينو ديست، ممفيس ديباي، انسو فاتي