نتيجة السعودية وبنجلاديش بتصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما «واخيرًا الأخضر يفعلها»

تعرف مع الخليج 365 على نتيجة مباراة السعودية وبنجلاديش في التصفيات المؤهلة إلى كأس اسيا تحت 23 عاما، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 2-11-2021.

حصد منتخب السعودية الاولمبي بطاقة التأهل الثانية من المجموعة الرابعة بعد فوزه على بنجلاديش بنتيجة (3-0)، في المباراة التي أقيمت على استاد بونيودكور بمدينة طشقند في اوزبكستان، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة بتصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما 2022.

وسجل ثلاثية الأخضر السعودي اليوم أمام بنجلاديش، سعود عبد الحميد في الدقيقة (16) وزياد الجهني (19) وأيمن يحيى (70).

وتلقى المنتخب الكويتي الاولمبي هزيمة ثقيلة امام اوزبكستان بخمسة اهداف مقابل هدف واحد، في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، اليوم الثلاثاء على استاد باختاكور.

وحسم منتخب الكويت بطاقة التأهل المباشرة عن المجموعة لصالحه في الجولة الثانية، في حين جاء تأهل منتخب السعودية كأحد أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثاني بعد فوزه اليوم على بنجلاديش.

ويتصدر منتخب الكويت ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط للسعودية، بينما ظل رصيد بنجلاديش من دون نقاط، بعد عدم احتساب نتائج اوزبكستان لأنه متأهل تلقائيًا للنهائيات، باعتباره صاحب الأرض.

وخاض منتخب السعودية الاولمبي لقاء اليوم بالتشكيلة التالية: نواف العقيدي – حمد اليامي – سعود عبدالحميد – خليفة الدوسري – محمد الكنيدري – حامد الغامدي – زياد الجهني – أيمن يحيى – تركي العمار – خالد الغنام – فراس البريكان.

ونجح في افتتاح التسجيل عند الدقيقة (16) عبر مدافع نادي اتحاد جدة سعود عبدالحميد بعدما قابل عرضية أيمن يحيى من الجهة اليمنى وحولها برأسه في الشباك البينجلاديشية.

واحرز لاعب وسط نادي اهلي جدة زياد الجهني الهدف الثاني للأخضر في الدقيقة (19) حينما تابع تصويبة أيمن يحيى من ضربة حرة مباشرة والمرتدة من يد من الحارس بتسديدة من زاوية صعبة استقرت في سقف الشباك.

وجاء الهدف الثالث للمنتخب السعودي في الشوط الثاني وبالتحديد عند الدقيقة (70) حينما انطلق حمد اليامي من الجهة اليمنى ودخل منطقة الجزاء ليهيأ الكرة أمام لاعب النصر المتألق أيمن يحيى الذي حولها في المرمى بلمسة واحدة.