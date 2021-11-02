تشكيلة يوفنتوس المتوقعة في مباراة اليوم امام زينيت في دوري أبطال أوروبا

تشكيلة يوفنتوس أمام زينيت سان بطرسبرج بدوري أبطال أوروبا - صور Afp

تعرف مع الخليج 365، على تشكيلة يوفنتوس المتوقعة في مباراة اليوم امام زينيت سانت بطرسبرج الروسي، ضمن الجولة 4 من مجموعات دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها على ملعب أليانز ستاديوم، بداية من الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

ويكفي التعادل لفريق المدرب ماسيميليانو أليجري في مباراة اليوم، للتأهل إلى دور الستة عشر قبل مباراتين على الأقل.

وخسر يوفنتوس آخر مباراتين بالدوري الإيطالي أمام ساسولو وهيلاس فيرونا، لكنه فاز بثلاث مباريات من ثلاث جولات في دوري أبطال أوروبا، بما في ذلك ضد تشيلسي حامل اللقب.

وغاب كييزا عن مباراة يوم السبت في ملعب بنتيجودي، لكن من المتوقع أن يعود إلى اللعب الليلة، حيث يبدأ كجناح أيسر بتشكيلة 4-4-2.

سيبدأ باولو ديبالا وألفارو موراتا من جديد في المقدمة، حيث لا يزال مويس كين على الهامش بسبب إصابة عضلية، كما أن لاعب خط الوسط آرون رامزي، موجود أيضًا على طاولة العلاج بسبب إجهاد في العضلات.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة في مباراة اليوم امام زينيت سانت بطرسبرج في دوري ابطال اوروبا

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: دانيلو، ليوناردو بونوتشي، دي ليخت، أليكس ساندرو

خط الوسط: فيديريكو كييزا، بنتانكور، لوكاتيللي، وينستون ماكيني

خط الهجوم: باولو ديبالا، ألفارو موراتا