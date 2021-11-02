تشكيلة مانشستر يونايتد أمام أتالانتا بدوري أبطال أوروبا - صور Reu

تعرف مع الخليج 365، على تشكيلة مان يونايتد المتوقعة في مباراة اليوم امام أتالانتا برسم الجولة 4 من مجموعات دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها على ملعب أتليتي آزوري، بداية من الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

تنفس أولي جونار سولشاير الصعداء نهاية الاسبوع الماضي، بعد الفوز بثلاثية نظيفة على حساب توتنهام، ويسعى في مباراة اليوم امام فريق جاسبيريني، إلى تحقيق الفوز لمواصلة صدارة المجموعة.

و من المتوقع أن يحافظ المدرب النرويجي على ثوابت الفريق الذي سحق توتنهام، ويعتمد على الاسباني دافيد دي خيا في حراسة المرمى، وامامه الثلاثي فاران، ليندلوف و هاري ماجواير في محور خط الدفاع، في خطة 3 5 2.

وسيلعب آرون وان بيساكا على الطرف الأيمن، فيما سيتولى لوك شاو الطرف الايسر، دون اي مفاجآت تذكر، مع مراعاة مباراة ديربي مانشستر امام السيتي نهاية هذا الأسبوع.

وفي وسط الميدان، لن يعتمد سولشاير على الفرنسي بول بوجبا منذ البداية، رغم توفره في مباراة اليوم، حيث سيدخل بالثنائي سكوت ماكتوميناي، والبرازيلي فريد في محور وسط الميدان، وامامهم البرتغالي برونو فيرنانديز كصانع ألعاب.

وفي المقدمة، من المتوقع أن يدفع مدرب مانشستر يونايتد بماركوس راشفورد بجانب كريستيانو رونالدو في هجوم الشياطين الحمر في مباراة اليوم.

تشكيلة مان يونايتد المتوقعة في مباراة اليوم امام أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

خط الدفاع: وان بيساكا، فاران، ماجواير، ليندلوف، لوك شاو

خط الوسط: سكوت ماكتوميناي، فريد، برونو فيرنانديز

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، كريستيانو رونالدو