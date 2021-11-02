مشاهدة مباراة شباب الاهلي واتحاد كلباء بث مباشر يلا شوت الدوري الاماراتي ادنوك

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة شباب الاهلي واتحاد كلباء في الجولة التاسعة ببطولة الدوري الاماراتي ادنوك «دوري الخليج العربي الاماراتي للمحترفين»، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 2-11-2021.

يدخل شباب الاهلي ضيفًا ثقيلًا على اتحاد كلباء، وعينه على العودة إلى سكة الانتصارات لمواصلة صراعه على صدارة ترتيب الدوري الاماراتي ادنوك 2021/2022.

وتعادل شباب الاهلي في الجولة الماضية مع المتصدر «العين»، بهدفٍ لمثله ليبقى الفارق بينهما كما هو (3 نقاط)، بل تراجع من المركز الثاني إلى الثالث لصالح نادي الجزيرة الذي سيواجه عجمان في ختام مباريات اليوم.

وجمع الفرسان 15 نقطة من 8 مباريات، فاز في 4 مناسبات، وتعادل 3 مرات، بينما تلقى الخسارة الوحيدة له هذا الموسم في دوري ادنوك على يد الوصل في الجولة السادسة.

على الجهة المقابلة، سيسعى اتحاد كلباء إلى مواصلة نتائجه الإيجابية في الدوري الاماراتي ادنوك، حيث حقق الفوز في آخر مباراتين على حساب العروبة والنصر على الترتيب.

ويتواجد اتحاد كلباء في المركز العاشر بجدول الترتيب وفي رصيده 10 نقاط، جمعها من انتصارين، و4 تعادلات، خسر في مباراتين أمام الشارقة والعين.

تنطلق صافرة بداية مباراة شباب الاهلي واتحاد كلباء اليوم، في تمام الساعة 18:00 بتوقيت الامارات، 14:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية.

ويُنقل بث مباشر شباب الاهلي واتحاد كلباء على قناة أبو ظبي الرياضية، المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 12091 عمودي، بمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح خطأ 5/6.